Экономика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»РБК 14:11

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.
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Источник: «Победа» отказалась менять свои Boeing 737 на МС-21

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Дождь15:37

Авиакомпания «Победа» не сможет закупить российские самолеты МС-21 в качестве альтернативы «Боингам 737 МАХ»

Эхо Москвы14:32

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

РБК14:11

Власти решили отказаться от предложения для «Победы» о покупке российских самолетов МС-21 вместо Boeing

Новая газета15:16

Правительство не будет навязывать «Победе» отечественные самолеты МС-21

Ведомости14:00
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
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Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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Ford начал распродажу автомобилей в России

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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

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Алексей Панин считает россиян «злобными уродцами»

В своем профиле в социальной сети Instagram российский актер Алексей Панин разместил пост, в котором назвал россиян самыми злыми людьми в мире.
Обновлено в 07:40
Политика

Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море

Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.
Обновлено в 11:33
Космос

Теория Стивена Хокинга о темной материи не прошла испытание

Международная команда астрономов провела самый строгий тест теории знаменитого английского физика-теоретика Стивена Хокинга, предполагающей, что неуловимая темная материя может состоять из первичных черных дыр размером меньше десятой доли миллиметра, рожденных вскоре после Большого взрыва.
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Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице

Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

США проигнорировали совещание по лагерю сирийских беженцев «Рукбан»

В сообщении говорится, что во вторник, 2 апреля на пункте пропуска "Джлеб" руководитель нашего миротворческого Центра в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин провел второе координационное совещание по выработке мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря "Рукбан".
Обновлено в 10:52
Общество

Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены

Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
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Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.
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Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
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Суд обязал уволить мэра Евпатории

Суд согласился с позицией надзорного ведомства и обязал главу муниципалитета Олесю Харитоненко расторгнуть трудовой контракт с Филоновым.
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Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
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Небензя назвал условие для дальнейшего ядерного разоружения

По словам постпреда, потребуется сформировать предпосылки, которые помогли бы продвинуться по пути ядерного разоружения.
Обновлено в 13:07
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В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
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Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метрополитена

Власти Москвы на заседании президиума правительства столицы во вторник утвердили названия четырех строящихся и проектируемых станций метрополитена.
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Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
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Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля

Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.
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