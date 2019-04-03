Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»РБК 14:11
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Минобороны сообщило о пострадавших при взрыве в академии в Петербурге
В Минобороны официально подтвердили, что при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского в Петербурге пострадали четыре военнослужащих, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке
США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова: «Мой муж — циничный человек»
Обновлено в 13:00
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:12
Футбол
Адвокат Мамаева считает, что суд может снова продлить арест футболиста
Обновлено вчера в 11:39
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Алексей Панин считает россиян «злобными уродцами»
В своем профиле в социальной сети Instagram российский актер Алексей Панин разместил пост, в котором назвал россиян самыми злыми людьми в мире.
Обновлено в 07:40
Политика
Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море
Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.
Обновлено в 11:33
Космос
Теория Стивена Хокинга о темной материи не прошла испытание
Международная команда астрономов провела самый строгий тест теории знаменитого английского физика-теоретика Стивена Хокинга, предполагающей, что неуловимая темная материя может состоять из первичных черных дыр размером меньше десятой доли миллиметра, рожденных вскоре после Большого взрыва.
Обновлено в 03:05
Кино
Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице
Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
США проигнорировали совещание по лагерю сирийских беженцев «Рукбан»
В сообщении говорится, что во вторник, 2 апреля на пункте пропуска "Джлеб" руководитель нашего миротворческого Центра в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин провел второе координационное совещание по выработке мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря "Рукбан".
Обновлено в 10:52
Общество
Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены
Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Музыка
Путин поздравил хоровую капеллу им. Юрлова со 100-летием
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам, организаторам и гостям юбилейного музыкального фестиваля, посвященного 100-летию Государственной академической хоровой капеллы России имени Александра Александровича Юрлова.
Обновлено в 13:18
Авто
Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave
Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено в 14:58
Политика
Суд обязал уволить мэра Евпатории
Суд согласился с позицией надзорного ведомства и обязал главу муниципалитета Олесю Харитоненко расторгнуть трудовой контракт с Филоновым.
Обновлено в 14:20
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Небензя назвал условие для дальнейшего ядерного разоружения
По словам постпреда, потребуется сформировать предпосылки, которые помогли бы продвинуться по пути ядерного разоружения.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским
Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:45
Транспорт
Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метрополитена
Власти Москвы на заседании президиума правительства столицы во вторник утвердили названия четырех строящихся и проектируемых станций метрополитена.
Обновлено в 07:02
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол
Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля
Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.
Обновлено в 07:48
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»
В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Кино
Режиссер «Джокера» объявил дату премьеры трейлера
Обновлено в 12:58