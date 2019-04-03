Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»РБК 14:11

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.

с чего всё началось

После двух катастроф крупнейшие авиакомпании мира стали отказываться от использования этой модели, включая российскую S7 (у перевозчика два таких лайнера). 15 марта гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил журналистам, что компания может отказаться от закупки Boeing 737 Max для «Победы».

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

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