Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»РБК вчера в 14:11
После двух катастроф крупнейшие авиакомпании мира стали отказываться от использования этой модели, включая российскую S7 (у перевозчика два таких лайнера). 15 марта гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил журналистам, что компания может отказаться от закупки Boeing 737 Max для «Победы».
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.РБКвчера в 14:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Происшествия
Василий Уткин заявил о нападении на него
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Минпромторг предложил производить все необходимые лекарства в России
Целевой сценарий проекта предполагает господдержку фармацевтической отрасли России и усиление экспорта российских лекарственных средств за рубеж.
Обновлено в 01:42
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом России
В индексе креативного капитала среди городов России первую строчку заняла Москва, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC в РФ и фонда Calvert 22.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Сын миллиардера и известный светский тусовщик Алексей Гарбер сделал предложение руки и сердца Миле Волчек.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Авто
Депутат решил забрать у Группы ГАЗ товарный знак «Победа»
Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга потребовала лишить Группу ГАЗ права на использование товарного знака «Победа».
Обновлено в 03:20
Общество
Высказавшаяся о молодежи экс-чиновница Глацких нашла новую работу
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
СМИ узнали содержание доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии
Агентство Bloomberg опубликовало информацию о ходе расследования катастрофы Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, произошедшей в октябре 2018 года в Индонезии.
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты
Объявлены российские цены на Huawei P30 и P30 Pro
Обновлено в 02:57
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Еще одна партия решила не поддерживать ни Зеленского, ни Порошенко
Партия Украины "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" заявила, что не собирается поддерживать во втором туре президентских украинских выборов ни действующего президента Петра Порошенко, ни шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:38
Здоровье
В Волгоградской области развивается современная кардиопомощь
За 5 лет в Волгоградской области в 2 раза увеличили финансирование специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в части сердечно-сосудистой хирургии.
Обновлено в 03:24
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Финансы
Рынок акций РФ и рубль повысятся в начале дня на внешнем позитиве
Рынок акций РФ и рубль в начале торговой сессии повысятся на позитивном внешнем фоне.
Обновлено в 02:52
Политика
Росавиация приземлила подержанные самолеты
В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика
Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь
Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном введении ответных мер в отношении товаров из ЕС из-за тарифных квот, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее уведомление.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
В Югре скончался ребенок, которого врач отправил лечиться домой
В Ханты-Мансийске скончался ребенок на следующий день после приема у врача.
Обновлено в 03:03
Общество
В Екатеринбурге создан оргкомитет для подготовки заявки на универсиаду
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оргкомитет по реализации заявочной кампании на право проведения в Екатеринбурге универсиады в 2023 году.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Москве у безработного похитили более 2,5 миллиона рублей
Четверо неизвестных в масках на юго-западе Москвы, угрожая безработному, похитили у него больше 2,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:19
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Перенесен запрет хостелов в жилых домах
Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Политика
Европейские компании помогут «Нафтогазу» создать оператора ГТС
«Цель сотрудничества — помочь украинской стороне создать независимого оператора ГТС в соответствии с европейским законодательством, после чего европейские партнеры смогут присоединиться к управлению оператором ГТС», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 03:11
Футбол
Суарес стал лучшим уругвайским бомбардиром в истории испанской Ла Лиги
Обновлено вчера в 20:04