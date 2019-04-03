Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»РБК вчера в 14:11
Представители «Аэрофлота» и «Победы» пока не ответили на запросы РБК. «Иркут» планирует начать выпуск МС-21 с 2021 года, сейчас самолет проходит сертификацию. У производителя 175 твердых заказов, первым получателем станет «Аэрофлот», заключивший контракт на поставку 50 МС-21.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.РБКвчера в 14:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:06, Ашберн
Общество
Россияне назвали необходимый минимальный доход
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), составляет 82 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 02:25
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Авто
Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье
Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:23
Экономика
ЦБ надеется на общественное обсуждение системы ИПК в ближайшее время
ЦБ надеется на начало общественного обсуждения новой системы пенсионных накоплений - индивидуального пенсионного капитала - в ближайшее время.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Финансы
Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу
Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.
Обновлено в 06:20
Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Авто
General Motors собирается купить заводы Ford в России
Сегодня появились данные, что американский концерн General Motors в ближайшее время может приобрести заводы Ford, которые расположены в России.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
Уткин не намерен подавать заявление в полицию после нападения
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Шоумен Лысенков сознался в изменах жене
Обновлено в 06:10
Здоровье
Кузбасскую скорую помощь ожидает кардинальная реформация
Предполагается, что подобные меры помогут существенно снизить время ожидания кареты скорой помощи, а следовательно снизить смертность от экстренных патологий.
Обновлено в 05:21
Политика
КПРФ выдвинул режиссера Бортко кандидатом в губернаторы Петербурга
Партия выдвинула своего видного члена, депутата Государственной думы и режиссера Владимира Бортко, об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал заместитель председателя КПФР Юрий Афонин.
Обновлено в 06:35
Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей
Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено в 04:38
Космос
«Роскосмос» предложит S7 помощь в реализации программы «Морской старт»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация намерена оказать поддержку S7 Group и продолжать сотрудничество по проекту «Морской старт» после гибели совладелицы компании Наталии Филевой в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
На доработку легкого военно-транспортного Ил-112В отвели около года
Ранее в марте стало известно, что военные не закроют проект по созданию нового легкого транспортника Ил-112В, несмотря на многолетнюю задержку реализации и неоднократные переносы сроков первого полета.
Обновлено в 03:15
Авто
Компания GAC Motor представит в России девять моделей
Обновлено в 06:16
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Общество
Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»
Обновлено в 06:09
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт в детском саду
Правоохранительные органы во Франции задержали мужчину, который готовил теракт в детском саду, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 06:33
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес Глушакова
Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России по футболу, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:36
Политика
В России появилась еще одна «могила» Путина
Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Экономика
Мегапроекты назвали недостаточными для экономического прорыва России
Реализации запланированных российским правительством инфраструктурных мегапроектов может оказаться недостаточно для обеспечения населения и бизнеса необходимыми транспортными связями.
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер переживает тяжелую утрату
Ольга Слуцкер переживает тяжелую утрату Бизнесвуман потеряла отца.
Обновлено в 06:12