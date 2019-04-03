Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»РБК вчера в 14:11
Представители «Аэрофлота» и «Победы» пока не ответили на запросы РБК. «Иркут» планирует начать выпуск МС-21 с 2021 года, сейчас самолет проходит сертификацию. У производителя 175 твердых заказов, первым получателем станет «Аэрофлот», заключивший контракт на поставку 50 МС-21.
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с чего всё началось
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.РБКвчера в 14:11
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