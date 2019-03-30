Экономика

Власти отказались от идеи об установке «умных счетчиков» газаРБК 09:37

Правительство решило временно отказаться от идеи о переводе россиян на «умные счетчики» газа из-за чрезмерной дороговизны и риска роста цен. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
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Дмитрий Козак
Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчётов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков.
— Дмитрий Козак, российский политикБИЗНЕС Online 09:25

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