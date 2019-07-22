с чего всё началось

Правительство России поддержало законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты и кальяны с учетом замечаний. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Власти одобрили запрет на электронные сигареты в общественных местах

Футбол Назван самый дорогой спортивный клуб по версии Forbes Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным клубом по версии издания Forbes.

Технологии Стало известно, кто будет делать очки Google Glass третьего поколения По сообщениям представителей цепочки поставок, сборщиком очков Google Glass третьего поколения будет компания Pegatron.

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Происшествия В Петербурге убита ЛГБТ-активистка Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.

Путешествия Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.

Политика Медведев уволил замруководителя Ростуризма Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Николая Королёва от должности замруководителя Федерального агентства по туризму.

Политика Вакарчук объяснил, зачем Украине закон о сосуществовании с Россией Музыкант Святослав Вакарчук, возглавляющий украинскую партию «Голос», выступил за принятие Радой закона о сосуществовании с Россией.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Шоу-бизнес Шнуров сделал выпад в адрес Собчак «Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак», — заявил Шнуров.

Экономика В Шанхае запустили аналог биржи Nasdaq Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания китайского аналога американской биржи Nasdaq чуть менее года назад.

Происшествия Мосгорсуд вынес приговор военному за разглашение гостайны Обвиняемые признали свою вину в полном объёме. Кондратьев осуждён по части 1 статьи 283 УК РФ («разглашение гостайны»).

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Футбол Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании Футболисту сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании, об этом заявил прокурор округа Кларк штата Невада Стив Вольфсон.

Общество В России ужесточили правила провоза багажа В России принято решение ужесточить правила провоза багажа через государственную границу.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Наука Капсула Hyperloop установила новый скоростной рекорд Капсула Hyperloop установила очередной скоростной рекорд, разогнавшись до отметки в 463 километров в час.

Армия и оружие Bloomberg узнал о секретной операции Пентагона в районе Вашингтона Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, округ Колумбия, с привлечением вертолетов Black Hawk и военнослужащих как действующего, так и резервного состава.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.