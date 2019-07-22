Общество

Власти одобрили запрет на электронные сигареты в общественных местахРБК 16:20

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Правительство России поддержало законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты и кальяны с учетом замечаний. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
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Правительство России одобрило распространение антитабачного законодательства на электронные сигареты, соответствующий отзыв
 опубликован на сайте кабинета министров.
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РИА Новости16:16

Правительство одобрило запрет на электронные сигареты в общественных местах

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