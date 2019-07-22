Общество
Власти одобрили запрет на электронные сигареты в общественных местахРБК 16:20
Правительство России поддержало законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты и кальяны с учетом замечаний. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
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Правительство России одобрило распространение антитабачного законодательства на электронные сигареты, соответствующий отзыв опубликован на сайте кабинета министров.Ведомости16:06
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