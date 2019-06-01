Происшествия

Власти оценили последствия взрывов в ДзержинскеВечерняя Москва вчера в 23:39

Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал об ущербе, причиненном взрывами в городе Дзержинск. Взрывной волной выбило стекла в целом ряде зданий, в том числе в 31 школе и 70 детских садах. Власти готовы выделить средства для ликвидации последствий происшествия.
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В результате взрыва на нижегородском заводе пострадали 70 детских садов и 31 школа

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