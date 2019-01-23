Общество

Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школеРИА Новости 09:05

Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
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Елена Телегина
Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства об образовании в связи с размещением в СМИ сообщений о нарушении прав учащихся одной из сельских школ Михайловского района.
— Елена Телегина, российский экономистТАСС 07:40

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