Общество

Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису СтругацкомуLenta.ru 08:51

В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску. Борис Стругацкий родился в 1933 году в Санкт-Петербурге (Ленинграде).
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