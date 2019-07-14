Общество
Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису СтругацкомуLenta.ru 08:51
В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску. Борис Стругацкий родился в 1933 году в Санкт-Петербурге (Ленинграде).
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Петербургские чиновники потребовали справку, что Борис Стругацкий был писателем
Форпост Северо-Запад07:38
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