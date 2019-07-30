Рост числа россиян, чей доход ниже прожиточного минимума, скорее всего, обусловлен новой методикой расчета. Такое мнение высказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, пишет РИА Новости. По его словам, Росстат изменил методику, поэтому доходы и расходы теперь считаются несколько иначе.

Здоровье Врач-диетолог не рекомендует злоупотреблять активированным углем Врач-диетолог рассказал об опасности активированного угля. Его слова передает Информинг.ру.

Путешествия Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Интернет В России назвали альтернативу зарубежным приложениям Исследование провел Институт развития интернета (ИРИ), специалисты которого нашли альтернативу зарубежным приложениям.

Экономика WSJ узнал о грозящем компании Фридмана Pamplona штрафе В рамках договоренностей с регулятором Pamplona отказалась от места в совете директоров компании, а затем и пообещала найти покупателя на свой пакет к 19 июля 2019 г. Однако с BlackRock инвесткомпания не сошлась в цене, а Pacific Investment Management сама отказалась от идеи приобретения доли в Cofense, пишет WSJ.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.

Политика В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.

Армия и оружие Турецкие специалисты прибыли в Азербайджан для поисков упавшего МиГ-29 По последним сведениям, турецкие специалисты в уже прибыли на территорию Азербайджана, чтобы подключиться к поискам самолёта и пилота, о судьбе которого ничего не известно.

Экономика Рост уровня бедности зафиксировал Росстат Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.

Политика В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Гаджеты Корпус Corsair iCUE 220T RGB Airflow получил умную подсветку Компания Corsair пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью iCUE 220T RGB Airflow, которая отличается охлаждением и «умной» подсветкой.

Здоровье В каких платных клиниках Тулы нашел нарушения Роспотребнадзор Тульский Роспотребнадзор рассказал, какие нарушения обнаружены в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении коммерческих медицинских организаций с апреля по июнь текущего года.

Политика Россиянам упростили получение автомобильных номеров Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль напрямую у их производителей.

Общество В Москве зафиксирована самая холодная ночь июля «Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве», — говорится в сообщении.

Политика Команда Зеленского предложила инициативу по «возвращению» Крыма Кориневич добавил, что Киев рассматривает эту инициативу, как первый шаг для гипотетической пересмотра территориальной принадлежности Крыма.

Армия и оружие Американский генерал заявил о «недостаточном сдерживании» России Размещение ядреных зарядов малой мощности на подводных лодках США уже оказывает сдерживающий эффект на Россию, однако этого недостаточно, считает генерал Джон Хайтен.

Музыка Rammstein признались в любви России после концерта в Москве Немецкая группа Rammstein заявила о любви к России и российским фанатам после концерта в Москве.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Единоборства Волков и Дос Сантос могут подраться на турнире UFC в Москве Российский боец смешанного стиля Александр Волков с большой долей вероятности станет участником московского турнира UFC.

Авто Илон Маск назвал срок премьеры пикапа Tesla Илон Маск объявил, что долгожданный пикап Tesla покажут ближайшие два-три месяца.

Происшествия В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.

Происшествия Житель Югры добился права служить в армии через суд Житель Ханты-Мансийского автономного округа после отказа военкомата добился права служить в армии через суд.

Политика Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.