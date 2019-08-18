Глава ульяновской семьи, убитой 16-летним подростком, остался в живых, поскольку в момент трагедии отсутствовал дома. Об этом "РГ" сообщили в прокуратуре Ульяновской области.

с чего всё началось

Напомним, тела пятерых человек в одном из домов в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружены днем 18 августа. Среди убитых два четырехлетних ребенка, а также 66-летний мужчина и две женщины 42 и 69 лет. Все они были членами одной семьи.

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