Происшествия
Глава убитой под Ульяновском семьи остался в живыхРоссийская газета вчера в 09:35
Напомним, тела пятерых человек в одном из домов в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружены днем 18 августа. Среди убитых два четырехлетних ребенка, а также 66-летний мужчина и две женщины 42 и 69 лет. Все они были членами одной семьи.
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с чего всё началось
Глава ульяновской семьи, убитой 16-летним подростком, остался в живых, поскольку в момент трагедии отсутствовал дома. Об этом "РГ" сообщили в прокуратуре Ульяновской области.Российская газетавчера в 09:35
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Обновлено в 01:42
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Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с восьмого на пятое место в обновленном рейтинге ATP после победы на турнире Western & Southern Open в Цинциннати.
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Политика
Трамп назвал насилие в Гонконге помехой для торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное применение силы властями Китая в отношении демонстрантов в Гонконге окажет влияние на торговые переговоры Вашингтона и Пекина.
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К коллекторам пришли за долгами
Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
Обновлено вчера в 18:14
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Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
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Происшествия
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Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено 17 августа в 13:00
Общество
Эксперты оценили стоимость сборов ребенка в школу
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В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
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Ракету «Союз» с роботом «Федором» установили на Байконуре
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Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
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В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу
Местные жители публикуют в социальных сетях ролики, на которых видно, что по дорогам почти невозможно проехать из-за потоков воды.
Обновлено 17 августа в 05:59