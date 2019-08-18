Происшествия

Власти нашли отца ульяновского подростка, убившего всю семьюМосковский Комсомолец 11:55

Правоохранители установили местонахождение и связались с отцом подростка из села Патрикеево Ульяновской области, который убил свою семью из пяти человек.
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Стало известно о реакции отца на убийство подростком семьи под Ульяновском

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