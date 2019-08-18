Происшествия
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьиRT на русском 11:23
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи. Об этом заявил заместитель главы региона Сергей Люльков.
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с чего всё началось
Напомним, тела пятерых человек в одном из домов в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружены днем 18 августа. Среди убитых два четырехлетних ребенка, а также 66-летний мужчина и две женщины 42 и 69 лет. Все они были членами одной семьи.Российская газета09:35
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Происшествия
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Семья была благополучной, подросток учился на пятерки и принимал участие в олимпиадах Ульяновский подросток, убивший свою семью, перед смертью оставил записку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.
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Происшествия
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Футбол
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Происшествия
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Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
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Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
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Обновлено в 17:30
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Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Обновлено в 18:19
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Платеж за услуги ЖКХ вырос за год на 5%
За шесть месяцев 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 3687 рублей, следует из проведенного «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено в 17:53
Футбол
Лэмпард о ничьей с «Лестером»: «Мы могли вести 2:0 или 3:0. Нам стоит винить только себя»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о ничьей с "Лестером" во 2-м туре АПЛ (1:1).
Обновлено в 14:17
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Ученые-химики получили новую модификацию углерода
Обновлено в 01:00
Политика
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Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «МиГремонт», который якобы шпионил в пользу России.
Обновлено в 16:50
Транспорт
В Москве достроили тоннель на юго-западном участке БКЛ
В Москве достроили тоннель Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект».
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Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что игры с животными могут привести к катастрофическим последствиям.
Обновлено в 20:00
Здоровье
Американка неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках
Жительница Южной Дакоты (США) Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у ее камни в почках, а стала многодетной мамой, сообщает интернет-версия телекомпании РЕН ТВ.
Обновлено в 15:25
Футбол
Болельщики ЦСКА поддержали команду перед дерби со «Спартаком»
Обновлено в 20:00
Экономика
Мясо занимает почти треть расходов россиян на еду - Росстат
Обновлено в 20:15
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
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Дарья Мельникова удивила постом о разводе
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Мората принес «Атлетико» победу в домашнем матче с «Хетафе»
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Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
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Экономика
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Минприроды России направило письмо правительству с предложением повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, о чём пишет «Коммерсант».
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«ПСЖ» хочет отдать Неймара в аренду с обязательным выкупом
Обновлено в 14:13
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Гаджеты
Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов
Компания Xiaomi снизила стоимость своего смартфона Redmi 7. Телефон подешевел до 99 долларов.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
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