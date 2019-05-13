Общество
Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багажеРБК 17:27
Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.
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Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Авто
Новый кроссовер FAW Bestune T99 рассекретили на фотографиях
Недавно в Сети появились фотографии нового кроссовера, получившего название FAW Bestune T99.
Обновлено в 13:57
Политика
В штабе Зеленского считают, что минские соглашения можно реанимировать
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новый украинский лидер сможет реанимировать минские соглашения и они начнут реализовываться.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала умопомрачительный снимок в нижнем белье
32-летняя певица Настя Каменских разместила в Instagram сексуальную фотографию. На снимке артистка позирует в белом кружевном белье.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту Дортмунда
Минивэн Renault Trafic протаранил правительственный лайнер Global 5000 канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.
Обновлено в 17:51
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 13:13
Наука
Российские ученые разработали новый материал для солнечных батарей
Российские ученые разработали новый полупроводниковый материал без использования свинца, который может быть применен в солнечных батареях для повышения их эффективности.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
СМИ сообщают о стрельбе на акциях протеста в Судане
Обновлено в 17:15
Политика
Кремль выявил четыре региона, жители которых хотят смены губернатора
Издание РБК узнало о закрытых социологических опросах, проведенных специально для Кремля в марте текущего года, целью которых было узнать уровень доверия к главам регионов, а также запрос населения на смену губернаторов.
Обновлено в 05:05
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Музыка
Армянскую участницу Евровидения раскритиковали за «откровенный» наряд
Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что песня армянской участницы «Евровидения-2019» Србук «Walking Out» (Выходя) стала второй самой прослушиваемой на YouTube.
Обновлено в 02:53
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко похудела до 47 килограмм
Виктория отметила, что смогла сбросить вес еще после родов и с тех пор поддерживает его в норме.
Обновлено в 20:00
Экономика
Медведев пообещал господдержку развитию научно-образовательных центров
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила, что в 2019 году в пилотном режиме отобраны пять научно-образовательных центров: в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.
Обновлено в 09:16
Кино
Стала известна дата премьеры сериала «Ведьмак»
В Сеть утекла информация о дате премьеры сериала от Netflix "Ведьмак". Шоу выйдет на экраны 20 декабря 2019 года.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Региональных чиновников обяжут выявлять у граждан «ген бизнеса»
Деловой подход: регионы найдут граждан с «геном бизнеса»
Обновлено в 13:00
Энергетика
Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»
Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта из-за слов о Бандере
Позже в интервью телеканалу "Звезда" Соловьев заявил, что решил выгнать из студии польского политолога за "выходящие за грани" высказывания для того, чтобы его "спасти", поскольку Корейба "мог наговорить себе на уголовную статью".
Обновлено в 18:35
Политика
Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА
Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Хоккей
Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ
Обновлено в 17:01