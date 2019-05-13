Общество

Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багажеРБК 17:27

Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.
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Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже

РБК17:27

Минсельхоз определился с правилами ввоза хамона

Говорит Москва10:36

Россельхознадзор сможет уничтожать изъятые у граждан иностранные продукты

Ведомости12:48

Минсельхоз определил правила ввоза импортного хамона

РИА Новости11:31

«Никаких ограничений и запретов». Минсельхоз разъяснил поправки в закон, устанавливающий правила ввоза продуктов из-за рубежа

Дождь15:19

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Известия11:03

Минсельхоз уточнил законопроект о ввозе иностранных продуктов для личного пользования

Коммерсантъ14:16
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Общество

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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новый украинский лидер сможет реанимировать минские соглашения и они начнут реализовываться.
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Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал несколько видео, на котором запечатлен вместе со своими сыновьями во время празднования чемпионства на стадионе "Санкт-Петербург".
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Марина Александрова впервые показала лица своих детей

Известная актриса Марина Александрова в Instagram разместила новую видеозапись.
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Происшествия

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Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
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Происшествия

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В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль

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Игры

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Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
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Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
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Скорпионам признается в любви недавний знакомый, а Козероги откроют в себе новый талант

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Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра

39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
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При обстреле боевиками сирийского города погибли дети

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В столице пройдут бесплатные занятия по борьбе с паническими атаками, передает АГН «Москва».
Обновлено в 12:18
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