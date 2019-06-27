Экономика
Власти хотят контролировать расходы россиянКапитал страны вчера в 10:10
Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами. Такую идею высказала заместитель директора инвестиционной политики Бэлла Панина.
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с чего всё началось
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэллу Панину сообщило, что в рамках борьбы с теневой экономикой в ведомстве обсуждают идею системного контроля доходов и расходов россиян.Телеканал 360°вчера в 11:01
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