с чего всё началось

Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами. Такую идею высказала заместитель директора инвестиционной политики Бэлла Панина.

Происшествия Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.

Политика Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Происшествия Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.

Транспорт Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Политика Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.

Происшествия Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.

Политика МИД Малайзии назвал расследование по крушению Boeing незавершенным Малайзия не считает расследование дела о крушения Boeing на востоке Украины завершенным, поскольку не было предоставлено убедительных доказательств в причастности подозреваемых к трагедии.

Путешествия Эксперты рассказали, где отдыхают россияне по бесплатным путевкам Около 42% россиян выбрали бы поездки по России, будь у них уже оплаченная двухнедельная путевка, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Шоу-бизнес Наталья Шкулева показала неидеальный пресс Андрея Малахова Наталья Шкулева показала на видео неидеальный пресс Андрея Малахова, поглощающего домашние котлеты.

Политика Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Экономика В Абхазии начали принимать российские карты «Мир» Следующим этапом будет реализовано обслуживание карт "Апра" на территории присутствия российской национальной платежной системы "Мир", указывает Нацбанк.

Политика Путин об отношении к Трампу, деле Скрипалей и саммите G20 G20 Интервью состоялось в преддверии саммита стран G20 в японском городе Осака.

Политика Международная встреча по СВПД не принесла прорывных результатов Заседание совместной международной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которое состоялось в Вене 28 июня, не принесло прорывных результатов, сообщил постпред России при МАГАТЭ и международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

Футбол Глава РФБ оценил перспективы выступления «Зенита» в Евролиге Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал получение санкт-петербургским «Зенитом» уайлд-кард на выступление в Евролиге в сезоне-2019/20.

Политика Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".

Происшествия Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Политика В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.

Энергетика Белоруссия предложила повысить тариф на транзит по «Дружбе» на 21,7% Белоруссия предлагает России в качестве компенсации за транспортировку «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» повысить тарифы на транзит, сообщил гендиректор оператора трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.

Гаджеты Western Digital и Toshiba несут убытки Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.

Происшествия В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат» Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.

Кино Пересказ фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Все спойлеры здесь Тетя Мэй напоминает Питеру упаковать в чемодан и его костюм Человека-паука, но Питеру слишком грустно от вида сделанного Тони Старком облачения, и он решает не быть Человеком-пауком во время поездки.

Шоу-бизнес Дом Аниты Цой затопило из-за ливней Как рассказала звезда на личной странице в социальной сети, ее дом затопило.