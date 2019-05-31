Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в ХаноеИнтерфакс вчера в 20:24

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Южная Корея высказалась по казням чиновников в КНДР

Газета.Ru04:22

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

РИА Новости03:39

Южная Корея прокомментировала информацию о казни чиновника в КНДР

Lenta.ru03:09

Официальный Сеул не может подтвердить сообщения о казни в КНДР спецпредставителя по США

ТАСС02:39

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

Известия05:18

СМИ узнали о казни в КНДР дипломатов из-за неудачного саммита в Ханое

РБКвчера в 22:36

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Интерфаксвчера в 20:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика

В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Футбол

Два мяча «Краснодара» вошли в десятку лучших голов Лиги Европы

Две голевые комбинации «Краснодара» вошли в список лучших мячей, забитых в Лиге Европы, в текущем сезоне.
Обновлено в 01:53
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика

Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам

Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».
Обновлено в 05:19
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Кремль отреагировал на данные об отказе Ирану в С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Москва якобы отказалась поставлять Тегерану зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф».
Обновлено в 05:12
Наука

Употребление энергетиков может привести к нарушениям в работе сердца

Ученые Тихоокеанского университета США выяснили, что употребление в течение часа двух энергетических напитков опасно для здоровья, так как такая доза влияет на сердечный ритм и повышает кровяное давление.
Обновлено вчера в 10:31
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Футбол

Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:06
Транспорт

ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве

Обновлено в 04:11
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Общество

Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.
Обновлено в 03:10
Финансы

Москва и Пекин не спешат перейти на расчеты в нацвалютах

Несмотря на объявленный правительством курс на «дедолларизацию» экономики и торговли, доля расчетов России и Китая в рублях и юанях снизилась по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:41
Футбол

В Санкт-Петербурге появилось мороженое «Вкус Зенита»

Обновлено в 03:48
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Политика

ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике

На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Кемсоцинбанка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кемсоцинбанк». Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

Броневик технической разведки МТР-К поступит на вооружение в 2020 году

В военном ведомстве подчеркнули, что новейший МТР-К поступит на вооружение ВС России в 2020 году, после проведения государственных испытаний.
Обновлено в 02:39
Политика

Вице-спикер Рады: Гройсман воровал из государственного бюджета

Председатель украинского правительства Владимир Гройсман "воровал из государственного бюджета", что не позволило ему спасти страну от угрозы дефолта.
Обновлено в 04:13
Кино

Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены

Обновлено в 03:08
Политика

Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Обновлено в 00:11
Футбол

Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»

Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 02:34
Авто

Показано видео первого Haval H7 российской сборки

Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.
Обновлено в 01:43
Недвижимость

ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки

По данным ЦБ, рост цен на жилую недвижимость на первичном рынке за 2018 год составил 8,7% в целом по России, на вторичном рынке - 4,9%, что сопоставимо с ростом заработных плат населения (9,9% за 2018 год) Регулятор отмечает, что по большинству регионов наблюдается положительная корреляция между динамикой цен на недвижимость и динамикой ипотечного кредитного портфеля.
Обновлено вчера в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное