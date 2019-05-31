Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДРРИА Новости 03:39
Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
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с чего всё началось
По данным газеты "Чосон ильбо", Ким Хёк Чхоль вместе с еще четырьмя сотрудниками МИД КНДР, которые участвовали в подготовке американо-северокорейских саммитов, были казнены в марте как "шпионы".РИА Новости03:39
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Экономика
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Авто
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Обновлено в 07:24
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве
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Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
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Политика
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Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
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Обновлено в 07:32
Политика
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Министр объяснил свое решение не принимать участие в выборах в Раду необходимостью гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы ведомства во время голосования.
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Политика
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Обновлено в 05:44
Политика
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Обновлено вчера в 19:00
Общество
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Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
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Обновлено в 06:56
Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о подписании голкипера Грюна
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Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
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Транспорт
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Обновлено в 06:58
Хоккей
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