Политика

Власти Японии вновь заявили о своих претензиях на Южные КурилыREGNUM 01:49

Власти Японии в очередной раз заявили, что их позиция по вопросу Южных Курил остается неизменной — Токио считает эти острова «исконно японской территорией».
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