Политика
Власти Японии вновь заявили о своих претензиях на Южные КурилыREGNUM 01:49
Власти Японии в очередной раз заявили, что их позиция по вопросу Южных Курил остается неизменной — Токио считает эти острова «исконно японской территорией».
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия
В Японии ряд компаний получили письма с подозрительным порошком
По данным телеканала NHK, конверты с порошком были получены фармацевтическими компаниями в Токио и Осаке, продовольственной компанией в Саппоро, а также изданием одной из токийских газет.
Обновлено в 05:20
Общество
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Авто
Названы Топ-5 самых странных автомобилей
Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Общество
Глава подмосковного СПЧ объяснила свои слова о вкладе россиян в бюджет
Марина Юденич, председатель Совета по правам человека (СПЧ) в Подмосковье, на своей странице в Facebook пояснила, что ее слова о вложениях россиян в бюджет были вырваны из контекста.
Обновлено в 05:21
Единоборства
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
После взрыва в кафе под Саратовом задержан арендатор помещения
Взрыв в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы в Саратовской области произошел 26 января около шести часов вечера по местному времени.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован
Сотрудники МЧС локализовали пожар, возникший на ленте конвейера подачи угля на Магнитогорском металлургическом комбинате.
Обновлено в 02:48
Авто
Стало известно, как нужно прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз
Большинство водителей еще не пришли к общему мнению, нужно ли прогревать двигатель зимой, что уж говорить об АКПП.
Обновлено в 01:35
Общество
Умер глава столичного департамента региональной безопасности
В октябре 2016 года Черников был назначен руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Власти Зауралья обещают помочь семье, потерявшей троих детей
В Курганской области власти окажут помощь семье, которая потеряла во время пожара троих маленьких детей.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Париже похитили посвященную памяти жертв терактов работу Бэнкси
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Москве не подтвердили информацию о пожаре на теплоходе
Обновлено в 05:39
Происшествия
«Желтые жилеты»: в Париже задержали 66 человек
В столице Франции во время протестов «желтых жилетов» задержали более 60 человек.
Обновлено в 05:21
Религия
Патриарх Кирилл: потеря Ленинграда привела бы к потере всей страны
Прорыв блокады Ленинграда 75 лет назад стал важнейшим событием для сохранения страны и победы над фашизмом, сказал в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в храме Христа Спасителя.
Обновлено в 05:24
Общество
Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Сообщивший о бомбе мужчина задержан в аэропорту Пулково
Полицейские задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково пьяного мужчину, который в шутку сообщил о бомбе в своей сумке, передает ТАСС.
Обновлено в 04:52
Общество
Субботний снегопад в Москве побил рекорд 20-летней давности
За субботу в Москве выпало 10 мм осадков, тем самым был побит рекорд по количеству осадков 20-летней давности.
Обновлено в 00:46
Происшествия
СМИ сообщили об аварийной посадке Boeing во Внуково
Пассажирский Boeing-737 авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт Внуково вскоре после вылета.
Обновлено в 06:32
Транспорт
По Крымскому мосту пустят пригородные поезда
После ввода в строй железнодорожной части Крымского моста между Краснодарским краем и Крымом начнут курсировать пригородные поезда.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Число погибших при взрывах на Филиппинах возросло до 27
Число погибших в результате взрывов в католической церкви на Филиппинах возросло до 27.
Обновлено в 02:05
Политика
В Раде рассказали о газовом обмане ЕС
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Германия и Франция лишь на словах выражают озабоченность из-за возможной потери транзита российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области
В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка в Самарской области произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.
Обновлено в 03:40
Политика
Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда
Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Транспорт
Более 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
Обновлено вчера в 09:14
Общество
Пугачева получила десятки миллионов от госкорпорации на концерт
В сети появилось письмо от гендиректора акционерного общества «Вертолеты России» Андрея Богинского в адрес управляющего директора ПАО «Роствертол» Петра Мотренко о том, что государственная корпорация «Ростех» предложила оказать спонсорскую поддержку для организации концерта Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
В Петербурге проходит военный парад в честь снятия блокады Ленинграда
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проходит военный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
США и Канада поднимали в воздух самолеты из-за полета Ту-160 в Арктике
Обновлено в 01:29
Происшествия
Водитель квадроцикла насмерть сбил ребенка в Домодедове
"Около 09:00 мск на улице Южная в микрорайоне Барыбино в Домодедове водитель квадроцикла сбил ребенка, который скончался", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 04:06
Происшествия
РБК: бывшего замминистра энергетики отпустили под подписку о невыезде
Адвокат одной из подозреваемых Оксаны Гринкевич Светлана Андреева не ответила на вопросы РБК, как и представитель главного следственного управления МВД по Москве.
Обновлено в 05:53