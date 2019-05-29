Общество
Власти Ямала усомнились в данных Росстата о бедности населенияНакануне.Ru вчера в 09:32
Власти автономного округа подозревают ошибку в данных статистики. Как сообщало Накануне.RU, согласно данным Росстата, 100% жителей ЯНАО сообщили, что денег им хватает только на еду. Ранее, напомним из-за статистики с Ямала был пересчет годовых данных о темпах строительства в России.
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Росстат допустил, что сбой мог стать причиной ошибки в расчетах об уровне бедности в ЯНАО
Коммерсантъвчера в 12:14
Росстат: жителям одного из самых богатых регионов РФ хватает денег только на еду
Znak.com28 мая в 12:00
Статисты озвучили парадоксальные данные: на Ямале семьи беднее, чем в Кургане
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 08:01, Ашберн
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