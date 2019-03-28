В Якутии мигрантам запретили работать в 33 сферахКоммерсантъ 05:29

с чего всё началось

Иностранным гражданам, которые работали в Якутии на основе патента, запретили торговать, производить продукты, напитки, одежду, а также работать водителями, таксистами и машинистами. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Такие меры власти приняли после антимигрантских протестов.

В Якутии мигрантам запретили работать в 33 сферах

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.

Футбол Оуэн объяснил своё решение сменить «Ливерпуль» на «Реал» Бывший английский футболист Майкл Оуэн рассказал, как принял решение покинуть "Ливерпуль" ради "Реала" в 2004 году.

Шоу-бизнес Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.

Происшествия В Сети появилось видео унесенного ветром турка В Турции мужчину унесло штормовым ветром, когда он ухватился за основание пляжного зонта. Инцидент произошел в городе Османие на юге страны.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Авто Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.

Происшествия В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло «Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.

Технологии В Петербурге откроется кофейня, управляемая искусственным интеллектом Возможно, что кофейни сети откроются также и в Москве. Искусственный интеллект будет сам анализировать продажи и совершенствовать сервис.

Технологии Силовики взялись за VPN-сервисы в России Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Космос Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.

Политика Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.

Политика Сериал «Слуга народа» в главной роли с Зеленским открыл третий сезон Премьера сериала "Слуга народа-3" производства студии "Квартал 95", в котором главную роль играет кандидат в президенты Украины, представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, состоялась в среду на канале "1+1", принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому.

Происшествия Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.

Футбол «Манчестер Юнайтед» определился с постоянным главным тренером Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Экономика В России стало больше коррупции В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Шоу-бизнес 37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе 37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Политика МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, сообщало агентство Reuters.

Авто В России начались продажи обновленного Honda Pilot В России начались продажи обновленного Honda Pilot, который претерпел незначительные изменения во внешности и оснащении.

Политика Европарламент призвал ввести новые санкции против Венесуэлы "ЕП призывает ввести дополнительные санкции в отношении нелегитимных активов властей за рубежом и лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии, считает, что власти ЕС должны ограничить передвижение этих лиц, а также их ближайших родственников и заморозить их активы и визы", - говорится в тексте резолюции по ситуации в Венесуэле.

Культура YouTube удалил последние выпуски Дудя и Парфенова С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.