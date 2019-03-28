Общество
Мигрантов запретили брать на работу в ЯкутииГазета.Ru 05:41
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Как отмечается, Николаев подписал соответствующий указ, в приложении к которому уточняется, какие области затронули ограничения.
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с чего всё началось
27 марта глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности.ИА ЯСИА02:11
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