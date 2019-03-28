Мигрантов запретили брать на работу в ЯкутииГазета.Ru 05:41

с чего всё началось

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Как отмечается, Николаев подписал соответствующий указ, в приложении к которому уточняется, какие области затронули ограничения.

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Экономика ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.

Авто Kia представила два новых кроссовера Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.

Политика Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.

Политика В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил 28 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кино Роль Нео в «Матрице» могла исполнить Сандра Буллок Продюсеры и сценаристы были готовы поменять персонажу пол, в случае если Буллок согласилась бы исполнить главную роль, но, увы, этого так и не случилось.

Армия и оружие В порт Одессы прибудут два корабля НАТО В порт Одессы 1 апреля войдут два корабля НАТО — канадский HMCS Toronto и испанский Santa Maria, говорится в сообщении на странице Facebook посольства Канады на Украине.

Авто Соллерс станет контролирующим акционером обновленного СП Ford Sollers СП Ford SOLLERS передаст 51% акций ПАО «Соллерс» и сосредоточится на линейке лёгких коммерческих автомобилей Ford Transit.

Политика Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.

Культура Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.

Происшествия Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти» Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.

Авто В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».

Здоровье Омичей начали кусать первые клещи Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило, что 22 марта зарегистрирован первый случай присасывания клеща, второй случай произошел 23 марта.

Происшествия В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.

Армия и оружие В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.

Политика Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.

Происшествия «Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова 18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Политика «Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.

Экономика En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами» «Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.