Экономика
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедностиКоммерсантъ 07:03
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
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В докладе Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года говорится, что 100% семей на Ямале денег хватает на еду, а покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно. В четвертом квартале 2017 года эта цифра была такой же.Интерфакс03:53
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Росстат: жителям одного из самых богатых регионов РФ хватает денег только на еду
Znak.comвчера в 12:00
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