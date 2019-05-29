Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедностиКоммерсантъ 07:03

Всего Росстат обследовал 260 семей на Ямале, из них 210 живут в городе, 50 - в сельской местности. В пресс-службе губернатора ЯНАО "Интерфаксу" сообщили, что в регионе регулярно проводятся социологические исследования на тему благосостояния жителей, но их результаты иные.

с чего всё началось

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

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