Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедностиКоммерсантъ 07:03
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
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Всего Росстат обследовал 260 семей на Ямале, из них 210 живут в городе, 50 - в сельской местности. В пресс-службе губернатора ЯНАО "Интерфаксу" сообщили, что в регионе регулярно проводятся социологические исследования на тему благосостояния жителей, но их результаты иные.Интерфакс03:53
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Росстат: жителям одного из самых богатых регионов РФ хватает денег только на еду
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