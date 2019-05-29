Общество

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедностиКоммерсантъ 07:03

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Данные Росстата о материальных трудностях жителей Ямала могли стать результатом компьютерного сбоя

Эхо Москвы23:15

Статисты озвучили парадоксальные данные: на Ямале семьи беднее, чем в Кургане

Новый Деньвчера в 11:55

Росстат допустил, что сбой мог стать причиной ошибки в расчетах об уровне бедности в ЯНАО

Коммерсантъ12:14

Росстат объяснил, почему жителям богатейшего региона России хватает денег только на еду

URA.Ru11:59

Росстат объяснил данные о ямальцах, живущих в нищете

News.ru11:43

Росстат: жителям одного из самых богатых регионов РФ хватает денег только на еду

Znak.comвчера в 12:00

Росстат сделал россиян бедными по ошибке

Lenta.ru12:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:42, Ашберн
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета

Обновлено в 06:23
Наука

Ученые нашли смертельно опасный для сердца продукт

Продукт, который таит невероятную опасность для человеческого сердца, свободно продается во всех магазинах, его ежедневно употребляют тысячи людей.
Обновлено в 23:25
Культура

Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков

Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено в 08:32
Футбол

Как выглядит самый дорогой стадион мира. Блогеры из России показали его изнутри

В очередном выпуске – VIP-тур по самому дорогому футбольному стадиону в мире, который был построен летом 2017 года, а затраты на его строительство составили $1,6 млрд.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 12:19
Происшествия

Самолет, совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в Якутск

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7, выполнявший рейс из столичного аэропорта Домодедово в Якутск и совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в пункт назначения, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».
Обновлено в 22:55
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Футбол

Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
Обновлено в 19:43
Армия и оружие

Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено в 23:14
Гаджеты

Скриншоты MacOS 10.15 демонстрируют новый интерфейс Apple TV и Apple Music

Интернет-ресурс 9to5Mac опубликовал скриншоты предстоящей MacOS 10.15, на которых демонстрируется новый дизайн приложений Apple TV и Apple Music.
Обновлено в 23:28
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Экономика

Реальные доходы россиян продолжат падение

Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Происшествия

Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО

«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Ассанжа перевели в тюремную больницу

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в медицинское отделение британской тюрьмы Белмарш, организация выразила серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья.
Обновлено в 19:14
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 21:59
Политика

Парламент Израиля принял решение о самороспуске и новых выборах

Парламент Израиля проголосовал за решение о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы на 17 сентября.
Обновлено в 18:06
Экономика

США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги

США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
Происшествия

На Украине горит разведывательный корабль ВСУ

Обновлено в 03:49
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 10:55
Происшествия

Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы

Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.
Обновлено в 15:47
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил байкера

В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 23:37
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено в 15:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное