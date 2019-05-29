Общество
Росстат объяснил бедность ямальцев техническим сбоемНовые Известия 01:32
Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа хватает денег только на еду. В настоящее время ведомство проводит проверку этих данных. Там не исключают вероятность ошибки.
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Росстат: жителям одного из самых богатых регионов РФ хватает денег только на еду
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