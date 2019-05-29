Общество

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедностиКоммерсантъ 07:03

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
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Напомним, недавно российский сервис объявлений «Юла» рассказал, что объявлений о перепродаже смартфонов Huawei стало больше на 11%.
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Рита Дакота, которая на себе испытала, что такое измена мужа, начала встречаться с женатым. Мужчина был молод, красив, интересен и успешен.
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Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем.
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Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.
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Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
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Политика

В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа

Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.
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В Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира.
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Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
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В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

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В Москве представили первый российский квантовый телефон

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Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
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Согласно программе, отмечает издание, проект должен был закончиться 31 мая, то есть на день позже эфира с Соболь.
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Как фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс» связали с «Мстителями»

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«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
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