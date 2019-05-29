Общество

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедностиКоммерсантъ 07:03

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
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Заброшенный мост украли в Мурманской области

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Обновлено в 03:46
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Законопроект о запрете передачи коллекторским агентствам права «выбивать» долги граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 07:56
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

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Обновлено в 12:58
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Эксперт предложил использовать «налоговые инвестиции» в освоении Арктики

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Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
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Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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В «пустыне Нептуна» обнаружили аномальную экзопланету

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Показали фото обновленного Renault Duster для России

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Происшествия

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Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
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Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
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Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

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Происшествия

На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП

Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
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Европейцы резко перестали покупать смартфоны Huawei

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