Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедностиКоммерсантъ 07:03
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
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Росстат: жителям одного из самых богатых регионов РФ хватает денег только на еду
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