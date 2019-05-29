Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедностиКоммерсантъ вчера в 07:03
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
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Росстат: жителям одного из самых богатых регионов РФ хватает денег только на еду
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В России резко подорожали билеты в плацкарт
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Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
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Переговоры в Норвегии между оппозицией и представителями действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не увенчались успехом.
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Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
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