Общество

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедностиКоммерсантъ вчера в 07:03

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
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Росстат: жителям одного из самых богатых регионов РФ хватает денег только на еду

Znak.com28 мая в 12:00

Росстат сделал россиян бедными по ошибке

Lenta.ruвчера в 12:43

Росстат допустил, что сбой мог стать причиной ошибки в расчетах об уровне бедности в ЯНАО

Коммерсантъвчера в 12:14

Росстат объяснил, почему жителям богатейшего региона России хватает денег только на еду

URA.Ruвчера в 11:59

Росстат объяснил данные о ямальцах, живущих в нищете

News.ruвчера в 11:43

Данные Росстата о материальных трудностях жителей Ямала могли стать результатом компьютерного сбоя

Эхо Москвывчера в 23:15

Статисты озвучили парадоксальные данные: на Ямале семьи беднее, чем в Кургане

Новый День28 мая в 11:55
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Армия и оружие

В Турции заявили о планах разместить F-35 вне зоны покрытия С-400

Посол Турции в США Сердар Кылыч заявил в ходе выступления в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, что американские истребители F-35 планируется разместить в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского

Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Кино

В русском дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» злодея Сергея переименовали в Сержа

В русском дубляже мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одного из персонажей — в оригинале директора цирка, который разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, зовут Сергей, в русской версии он стал французом Сержем.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек

МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште

До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту.
Обновлено вчера в 18:01
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Назван необходимый навык для получения прибавки к зарплате в России

Эксперты в сфере труда выяснили, какой навык больше всех прочих способен повлиять на размер заработной платы в России.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев: «Без спиртного жена уже не может»

Буквально около недели назад Гоген Солнцев жаловался подписчикам на то, что его жена подралась в санатории, где отдыхала, и ее пришлось забрать домой.
Обновлено вчера в 11:40
Общество

Коллекторам могут запретить взыскивать долги по ЖКХ

В России могут запретить передачу коллекторам прав на взыскание долгов за оплату коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 07:57
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика

Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина

Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено вчера в 12:07
Авто

В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения

На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Гуайдо заявил о продолжении уличных протестов в Венесуэле

Переговоры в Норвегии между оппозицией и представителями действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не увенчались успехом.
Обновлено в 01:45
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Общество

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным

В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Политика

Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе

Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Политика

В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста

По словам участника акции, люди собрались на демонстрацию из-за визита Лаврова.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Три человека спасены из вентиляционной шахты на северо-востоке Москвы

Как сообщили в МЧС, по прибытии спасательная бригада установила, что в вентиляционной шахте на глубине 5 м находятся три человека.
Обновлено вчера в 20:20
Футбол

Тухель: «Мбаппе считает даже те голы, что забивает на тренировках»

Килиан всегда крайне сосредоточен, уверен и независим для своего возраста. Он даже считает свои голы на тренировках.
Обновлено в 00:57
Общество

WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Продолжение скандала со зрителями: Максим Матвеев высказался о штрафах и наказаниях

Обычно весьма миролюбимый Максим Матвеев оказался в центре скандала после того, как он резко обрушился с критикой на зрителей.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

Обновлено в 00:27
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