Политика
В Венесуэле вновь произошло отключение светаМойка78 вчера в 23:56
В Венесуэле произошло новое отключение электроэнергии. Власти заявили, что энергообъекты страны были атакованы. Отключение произошло вечером в субботу в Каракасе, а также в большинстве штатов страны, передает РИА Новости.
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Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Обновлено в 06:03
Происшествия
В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Политика
Порошенко проголосовал на выборах президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах главы государства 31 марта. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 05:32
Происшествия
Коммунальная авария в Камышлове оставила без воды весь город
30 марта в городе Камышлове произошла коммунальная авария – было затоплено машинное помещение в канализационной насосной станции.
Обновлено в 07:22
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи на выборах президента постарается пройти в Верховную раду.
Обновлено в 06:33
Единоборства
Хабиб — Макгрегору: «Деньги приходят и уходят, а честь, которую ты потерял, никогда не вернуть»
Обновлено в 07:06
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч с «Оренбургом»
Тренерский штаб футбольного «Зенита» определился со стартовым составом на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 05:53
Общество
Солнечная погода ожидается в Москве всю неделю
Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Живущую в нищете внучку солиста «Кар-Мэн» хотят удочерить
Шестилетнюю внучку солиста группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха, живущую в нищете с престарелой прабабушкой Талиной Ивановной, хотят удочерить соседи.
Обновлено в 07:32
Политика
Миллер заявил об отсутствии фатальных препятствий для «Северного потока – 2»
Фатальных юридических препятствий для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» не существует.
Обновлено в 07:00
Политика
Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»
"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
Обновлено в 05:36
Политика
Лавров еще раз разъяснил род занятий российских военных в Венесуэле
Российская сторона объяснила США, что военнослужащие РФ в Венесуэле занимаются обслуживанием поставленной ранее в эту страну военной техники, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:45
Финансы
Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте
Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено вчера в 09:09
Интернет
Цукерберг предложил усилить правовое регулирование интернета
Глава Facebook Марк Цукерберг обратился к правительствам стран и регулирующим органам с призывом установить единые глобальные правила по регулированию интернета.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде
Обновлено в 05:12
Космос
Астрономы разглядели цвет малых спутников Сатурна
Голубой цвет — обычный водный лёд, из которого состоит самое широкое кольцо Сатурна, питаемое выбросами крупной луны Энцелада.
Обновлено 29 марта в 06:13
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре
Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Истребители Британии и Дании сопроводили российские Ту-160
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два истребителя ВВС Великобритании и Дании сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 во время выполнения планового полетов.
Обновлено вчера в 01:55
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Геленджике во время автогонки погиб пилот
В ходе соревнований по преодолению бездорожья в Геленджике погиб автогонщик.
Обновлено в 07:37
Футбол
Французский футбол сравнили с российским и признали слабым
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что французская Лига 1 является слабой.
Обновлено в 07:06