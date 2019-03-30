Политика

В Венесуэле вновь произошло отключение светаМойка78 вчера в 23:56

В Венесуэле произошло новое отключение электроэнергии. Власти заявили, что энергообъекты страны были атакованы. Отключение произошло вечером в субботу в Каракасе, а также в большинстве штатов страны, передает РИА Новости.
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В Венесуэле произошло очередное отключение электроэнергии

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Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи на выборах президента постарается пройти в Верховную раду.
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«Зенит» назвал состав на матч с «Оренбургом»

Тренерский штаб футбольного «Зенита» определился со стартовым составом на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.
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Живущую в нищете внучку солиста «Кар-Мэн» хотят удочерить

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Миллер заявил об отсутствии фатальных препятствий для «Северного потока – 2»

Фатальных юридических препятствий для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» не существует.
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"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
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Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что французская Лига 1 является слабой.
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