Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 летРоссийская газета вчера в 14:17

Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
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Госдеп высмеял запрет Гуайдо занимать госпосты

Газета.Ruвчера в 21:24

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Российская газетавчера в 14:17

Гуайдо отреагировал на запрет 15 лет занимать госпосты

Life.ruвчера в 17:26

Правительство Венесуэлы запретило Гуайдо в течение 15 лет занимать госдолжности

Интерфаксвчера в 15:13

Гуайдо ответил на запрет становиться президентом в течение 15 лет

Lenta.ruвчера в 18:48

В Госдепе сочли нелепым решение властей Венесуэлы запретить Гуайдо занимать госпосты

ТАССвчера в 16:12

Гуайдо назвал незаконным 15-летний запрет на работу на госслужбе

Говорит Москвавчера в 15:57
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Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт

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Происшествия

В Москве актрису Елену Корикову обокрали в торговом центре

Актриса Елена Корикова заявила в полицию, что на парковке в зоне разгрузки «Икеа» кто-то украл кошелек с документами и банковскими картами, лежащий на переднем пассажирском сидении, из ее автомобиля «Мини Купер».
Обновлено в 04:09
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Хоккей

Леонтьев назвал «детским садом» обсуждение поцелуя Сечина и Тимченко

Хоккеисты ЦСКА (генеральный партнёр клуба «Роснефть») победили СКА со счетом 2:1. Геннадий Тимченко занимает пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президента СКА.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Экономика

С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными

С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
Обновлено в 03:17
Общество

Новосибирские ученые создали «живую» вакцину от гриппа

Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Обновлено вчера в 23:40
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Футбол

СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»

Больше Сульшера в чемпионате Англии зарабатывают только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (15 миллионов фунтов в год), и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм» (8,5 миллионов фунтов в год).
Обновлено вчера в 16:08
Кино

Рассказ Стивена Кинга экранизировали в России

Режиссер Александр Домогаров-младший выложил на YouTube свой первый короткометражный фильм «Пустите детей» по мотивам рассказа знаменитого американского писателя Стивена Кинга.
Обновлено вчера в 09:15
Технологии

Компания Boston Dynamics показала робота-грузчика Handle

Американская компания Boston Dynamics опубликовала видео с участием обновленного робота-грузчика, который получил название Handle.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Космос

В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС

Обновлено вчера в 05:59
Культура

Уральские телеведущие вошли в топ-100 лучших шоуменов страны

Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР

К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.
Обновлено в 01:24
Общество

Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц

15 января британский государственный реестр юрлиц уведомил Telegram Messenger LLP, что, "если не будет указано обратное, по истечении двух месяцев с указанной даты название Telegram Messenger LLP будет вычеркнуто из реестра и товарищество с ограниченной ответственностью будет распущено".
Обновлено в 04:54
Экономика

ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховой компании "Ангара", говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 04:53
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Здоровье

Кадыров: в Чечне удалось сократить смертность по всем причинам

Подводя итоги работы отрасли за прошлый год, глава Чечни сообщил на своей странице «ВКонтакте» о позитивных изменениях «по показателям смертности по всем десяти причинам».
Обновлено в 02:44
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HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»

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Происшествия

В Дубне разводящиеся мужчина и женщина получили ножевые ранения

В подмосковном городе Дубна мужчина и женщина получили ножевые ранения. Злоумышленник сел в автомобиль и скрылся с места преступления.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым

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Экономика

Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»

Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
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Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство

Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
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Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
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