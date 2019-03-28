Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 летРоссийская газета 14:17

Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

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