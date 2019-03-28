Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо в течение 15 лет занимать госпостыRuNews24.ru 19:00
Власти Венесуэлы полагают, что Гуайдо подделал свою декларацию, а средства получал от «международных инстанций». Лидер оппозиции, в свою очередь, назвал неправомерным решение властей Боливарианской Республики. Об этом он заявил в четверг, 28 марта, во время выступления в Нацассамблее.
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Кино
Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением
Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Пожар произошел у штаб-квартиры нацразведки Венесуэлы
Возле штаб-квартиры венесуэльской службы национальной разведки произошел сильный пожар.
Обновлено в 20:09
Общество
У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро
Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Абызова посадили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Общество
Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график
В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
Обновлено в 14:00
Хоккей
ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:00
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Общество
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
В Москве, как и в любом другом городе, есть районы более и менее престижные.
Обновлено в 17:04
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Происшествия
Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:42
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов
Обновлено 26 марта в 18:27
Происшествия
Исчезнувшая в Южно-Сахалинске девочка нашлась
В Южно-Сахалинске нашли 14-летнюю восьмиклассницу Алену Пархоменко. Девочка не вернулась домой 28 марта.
Обновлено в 20:51
Политика
Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет
Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Лиза Галкина приняла участие в модном показе
Мероприятие посетила Алла Пугачева. Она приехала поддержать свою дочь Лизу, которая стала украшением показа.
Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес
Егор Крид покидает лейбл Black Star
По слухам, о расставании с лейблом Крид сообщит уже в самое ближайшее время.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем
На странице в соцсети Полина Диброва решила немного «поностальгировать», опубликовав фотографии со свадьбы, а также кадры самых ярких моментов семейной жизни и «постельное» фото с супругом.
Обновлено в 11:20
Наука
В Петербурге создали робота-хирурга для проведения операций на мозге
Роботизированный манипулятор, предназначенный для проведения операций на мозге, создали ученые Северной столицы.
Обновлено в 09:24
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Олег Майами признался в любви Ольге Бузовой
В передаче «Дом-2» пытался найти свою любовь также и Олег Майами. Певец запомнился телезрителям по участию в шоу «Голос».
Обновлено в 13:45
Общество
Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы
С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 07:18
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Политика
Президент Чехии разочарован отказом Украины договориться с РФ по Крыму
Как сообщает пражский телеканал Barrandov, президент Чехии Милош Земан высказал сожаления по поводу нежелания властей Украины договориться с Россией о получении компенсации за полуостров Крым.
Обновлено в 19:18
Экология
Мнение экологов: «Мусоросортировочный комплекс серьезным образом подрывает экологическое благополучие местных жителей»
Сегодня стартует опрос населения в рамках публичных обсуждений, касающиеся строительства мусороперерабатывающего комплекса.
Обновлено в 20:50
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25