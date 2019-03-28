Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо в течение 15 лет занимать госпостыRuNews24.ru 19:00

Власти Венесуэлы полагают, что Гуайдо подделал свою декларацию, а средства получал от «международных инстанций». Лидер оппозиции, в свою очередь, назвал неправомерным решение властей Боливарианской Республики. Об этом он заявил в четверг, 28 марта, во время выступления в Нацассамблее.
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Госдеп высмеял запрет Гуайдо занимать госпосты

Газета.Ru21:24

Гуайдо ответил на запрет становиться президентом в течение 15 лет

Lenta.ru18:48

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Российская газета14:17

Контактная группа по Венесуэле осудила запрет Гуайдо занимать госпосты

ТАСС18:20

Правительство Венесуэлы запретило Гуайдо в течение 15 лет занимать госдолжности

Интерфакс15:13

Гуайдо отреагировал на запрет 15 лет занимать госпосты

Life.ru17:26

Гуайдо назвал незаконным 15-летний запрет на работу на госслужбе

Говорит Москва15:57
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Кино

Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением

Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Пожар произошел у штаб-квартиры нацразведки Венесуэлы

Возле штаб-квартиры венесуэльской службы национальной разведки произошел сильный пожар.
Обновлено в 20:09
Общество

У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро

Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Наука

Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака

С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Абызова посадили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Общество

Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
Обновлено в 14:00
Хоккей

ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:00
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Общество

В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?

В Москве, как и в любом другом городе, есть районы более и менее престижные.
Обновлено в 17:04
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Политика

Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Происшествия

Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:42
Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Здоровье

Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц

Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов

Обновлено 26 марта в 18:27
Происшествия

Исчезнувшая в Южно-Сахалинске девочка нашлась

В Южно-Сахалинске нашли 14-летнюю восьмиклассницу Алену Пархоменко. Девочка не вернулась домой 28 марта.
Обновлено в 20:51
Политика

Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет

Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

Лиза Галкина приняла участие в модном показе

Мероприятие посетила Алла Пугачева. Она приехала поддержать свою дочь Лизу, которая стала украшением показа.
Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес

Егор Крид покидает лейбл Black Star

По слухам, о расставании с лейблом Крид сообщит уже в самое ближайшее время.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем

На странице в соцсети Полина Диброва решила немного «поностальгировать», опубликовав фотографии со свадьбы, а также кадры самых ярких моментов семейной жизни и «постельное» фото с супругом.
Обновлено в 11:20
Наука

В Петербурге создали робота-хирурга для проведения операций на мозге

Роботизированный манипулятор, предназначенный для проведения операций на мозге, создали ученые Северной столицы.
Обновлено в 09:24
Культура

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Олег Майами признался в любви Ольге Бузовой

В передаче «Дом-2» пытался найти свою любовь также и Олег Майами. Певец запомнился телезрителям по участию в шоу «Голос».
Обновлено в 13:45
Общество

Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы

С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 07:18
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Ирина Аманти встала на защиту экс-возлюбленного Юлии Началовой

Обновлено в 09:05
Политика

Президент Чехии разочарован отказом Украины договориться с РФ по Крыму

Как сообщает пражский телеканал Barrandov, президент Чехии Милош Земан высказал сожаления по поводу нежелания властей Украины договориться с Россией о получении компенсации за полуостров Крым.
Обновлено в 19:18
Экология

Мнение экологов: «Мусоросортировочный комплекс серьезным образом подрывает экологическое благополучие местных жителей»

Сегодня стартует опрос населения в рамках публичных обсуждений, касающиеся строительства мусороперерабатывающего комплекса.
Обновлено в 20:50
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
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