Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 летРеальное время 14:23

Официальные власти Венесуэлы запретили спикеру парламента и главе оппозиции Хуану Гуаидо занимать госдолжности на протяжении 15 лет. Генпрокурор страны усмотрел коррупционную составляющую в финансировании поездок Гуаидо за границу, передает El Nacional.

Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 лет

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