Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 летРеальное время 14:23
Официальные власти Венесуэлы запретили спикеру парламента и главе оппозиции Хуану Гуаидо занимать госдолжности на протяжении 15 лет. Генпрокурор страны усмотрел коррупционную составляющую в финансировании поездок Гуаидо за границу, передает El Nacional.
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В Венесуэле на 15 лет запретили Гуаидо занимать любые государственные должности
Комсомольская правда14:21
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Депутат предложил штрафовать СМИ за «редакторок» и «президенток»
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Обновлено вчера в 06:39
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