Политика

Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в странеЭхо Москвы 01:15

Оппозиция ранее заявляла, что минимальную зарплату в стране получают несколько миллионов человек.
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Власти Венесуэлы планируют вдвое увеличить минимальную зарплату

Реальное время02:45

Власти Венесуэлы хотят вдвое повысить минимальную зарплату

Коммерсантъ01:36

В Венесуэле повысили минимальную зарплату в два раза

Московский Комсомолецвчера в 23:59

СМИ: Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране

RT на русском00:54

Власти Венесуэлы увеличили МРОТ более чем в два раза

Интерфакс00:08

Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране

Эхо Москвы01:15

СМИ: власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране

ТАССвчера в 23:39
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Политика

ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом

Центризбирком Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Обновлено в 06:55
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая

С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Технологии

Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации

Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Наука

Ученые установили причину появления ранней седины

Испанские ученые провели исследование, чтобы выяснить причины появления ранней седины.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

«Барселона» ответила на слова Клоппа о стадионе «Камп Ноу»

«Барселона» отреагировала на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее заявил, что стадион испанского клуба «Камп Ноу» не является храмом футбола.
Обновлено в 06:26
Экономика

Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников

Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Экономика

Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству

Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Экономика

Чистая прибыль владельца Google сократилась почти на 30%

Чистая прибыль американского холдинга Alphabet, владеющего Google, по итогам I квартала 2019 г. сократилась в годовом выражении на 29,2% до $6,66 млрд, говорится в его отчетности.
Обновлено в 03:38
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:34
Футбол

РФПЛ: баннер болельщиков «Зенита» с Дядей Степой был согласован

Обновлено в 07:04
Авто

В России продажи Lamborghini выросли в 9 раз

Обновлено в 07:00
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как выбрать мясо для шашлыка

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов по выбору ингредиентов для шашлыка.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Первая ночная репетиция Парада Победы завершилась в Москве

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в столице.
Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
Кино

Кинорежиссер Джон Синглтон скончался после инсульта

Обновлено в 00:17
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину

Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Технологии

«Вконтакте» создала нейросеть для создания новостных заголовков

Команда исследователей «ВКонтакте» разработала нейросеть, которая может формулировать новостные заголовки на русском и английском языках.
Обновлено в 05:23
Общество

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Политика

Сильвио Берлускони госпитализирован

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Общество

В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси

По рыбацкой традиции, воблу поцеловали и попросили прислать рыбу побольше.
Обновлено в 03:32
Общество

Опубликованы сведения о доходах губернатора Нижегородской области

Доход супруги Глеба Никитина за 2018 год превысил доход самого губернатора Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, а также его супруги за 2018 год опубликованы на сайте регионального правительства.
Обновлено в 06:51
Культура

Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала

Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Экономика

В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
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