Политика
Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в странеЭхо Москвы 01:15
Оппозиция ранее заявляла, что минимальную зарплату в стране получают несколько миллионов человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Политика
ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом
Центризбирком Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Обновлено в 06:55
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая
С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено в 00:47
Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Наука
Ученые установили причину появления ранней седины
Испанские ученые провели исследование, чтобы выяснить причины появления ранней седины.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
«Барселона» ответила на слова Клоппа о стадионе «Камп Ноу»
«Барселона» отреагировала на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее заявил, что стадион испанского клуба «Камп Ноу» не является храмом футбола.
Обновлено в 06:26
Экономика
Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников
Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Экономика
Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству
Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Экономика
Чистая прибыль владельца Google сократилась почти на 30%
Чистая прибыль американского холдинга Alphabet, владеющего Google, по итогам I квартала 2019 г. сократилась в годовом выражении на 29,2% до $6,66 млрд, говорится в его отчетности.
Обновлено в 03:38
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Авто
В России продажи Lamborghini выросли в 9 раз
Обновлено в 07:00
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как выбрать мясо для шашлыка
Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов по выбору ингредиентов для шашлыка.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Первая ночная репетиция Парада Победы завершилась в Москве
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в столице.
Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
Кино
Кинорежиссер Джон Синглтон скончался после инсульта
Обновлено в 00:17
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Технологии
«Вконтакте» создала нейросеть для создания новостных заголовков
Команда исследователей «ВКонтакте» разработала нейросеть, которая может формулировать новостные заголовки на русском и английском языках.
Обновлено в 05:23
Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Политика
Сильвио Берлускони госпитализирован
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Общество
В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси
По рыбацкой традиции, воблу поцеловали и попросили прислать рыбу побольше.
Обновлено в 03:32
Общество
Опубликованы сведения о доходах губернатора Нижегородской области
Доход супруги Глеба Никитина за 2018 год превысил доход самого губернатора Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, а также его супруги за 2018 год опубликованы на сайте регионального правительства.
Обновлено в 06:51
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16