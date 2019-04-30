Политика
Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в странеЭхо Москвы 01:15
Оппозиция ранее заявляла, что минимальную зарплату в стране получают несколько миллионов человек.
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Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Двигатель SSJ решили модернизировать под самолеты-амфибии Бе-200
Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс имени Бериева (ТАНТК) начал работы по ремоторизации самолетов-амфибий Бе-200 с украинских двигателей на российско-французский SaM-146, который для этих целей будет модернизирован, следует из годового отчета предприятия за 2018 год.
Обновлено в 00:52
Авто
Новый Nissan GT-R R35 не получит гибридную силовую установку
Nissan решила не снабжать свой новый автомобиль GT-R R35 гибридной силовой установкой.
Обновлено вчера в 13:55
Космос
Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за неполадки
Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за технической неполадки.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Шойгу: Россия продолжит готовить киргизских военных в вузах Минобороны
Министерство обороны России продолжит готовить в ведомственных вузах кадры для Вооруженных сил Киргизии, это помогает в том числе обеспечивать безопасность в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.
Обновлено в 02:03
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Обновлено вчера в 09:55
Политика
В России предложили создать «список Бутиной»
Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Горбачев посоветовал России и США «остановиться и подумать»
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.
Обновлено в 01:39
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином»
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
Индекс деловой активности в Китае несколько снизился
Сегодня стало известно, что в промышленности КНР в апреле PMI удержался выше этой психологической отметки в 50 пунктов, хотя оказался несколько ниже, чем в марте 2019 года, когда PMI был равен 50,5 пунктам.
Обновлено в 01:27
Наука
В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке
На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено вчера в 05:22
Общество
Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск
Как пояснили "Российской газете" в Роструде, так как 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы прокомментировала иск концертного агентства к певице
Продюсер Нателла Крапивина отреагировала на новость о том, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе.
Обновлено в 01:29
Транспорт
Возобновились перевозки по единому билету в Крыму
Обновлено вчера в 18:26
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04
Баскетбол
«Денвер» обыграл «Портленд» в стартовом матче серии
Обновлено в 01:15
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ
Эксперты портала «Авто.ру» выяснили, что в России нет ни одного региона, где количество «цветных» автомобилей превысило бы число белых, серых и черных.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика
Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 00:31
Политика
Климкин обвинил советское прошлое в несчастье украинцев
Климкин отметил, что причинами несчастий для его сограждан являются в том числе "российская агрессия", "российская оккупация" и "советское наследие".
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер
Обновлено вчера в 06:08
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Житель Тюмени убил молотком студентку и изнасиловал ее подругу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который во время застолья в общежитии убил одну студентку и изнасиловал вторую, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:25
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения появится в продаже летом
Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 05:59
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00