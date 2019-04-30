Политика

Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в странеЭхо Москвы 01:15

Оппозиция ранее заявляла, что минимальную зарплату в стране получают несколько миллионов человек.
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Власти Венесуэлы хотят вдвое повысить минимальную зарплату

Коммерсантъ01:36

В Венесуэле более чем в два раза увеличили минимальную зарплату

Инфо2401:40

СМИ: Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране

RT на русском00:54

Власти Венесуэлы увеличили МРОТ более чем в два раза

Интерфакс00:08

В Венесуэле повысили минимальную зарплату в два раза

Московский Комсомолецвчера в 23:59

СМИ: власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране

ТАССвчера в 23:39

Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране

Эхо Москвы01:15
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Авто

Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus

Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Двигатель SSJ решили модернизировать под самолеты-амфибии Бе-200

Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс имени Бериева (ТАНТК) начал работы по ремоторизации самолетов-амфибий Бе-200 с украинских двигателей на российско-французский SaM-146, который для этих целей будет модернизирован, следует из годового отчета предприятия за 2018 год.
Обновлено в 00:52
Авто

Новый Nissan GT-R R35 не получит гибридную силовую установку

Nissan решила не снабжать свой новый автомобиль GT-R R35 гибридной силовой установкой.
Обновлено вчера в 13:55
Космос

Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за неполадки

Япония отложила запуск первой частной ракеты-носителя из-за технической неполадки.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Шойгу: Россия продолжит готовить киргизских военных в вузах Минобороны

Министерство обороны России продолжит готовить в ведомственных вузах кадры для Вооруженных сил Киргизии, это помогает в том числе обеспечивать безопасность в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.
Обновлено в 02:03
Общество

Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Среди архивных снимков встречаются не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из биографий, их воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес

К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица

Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Обновлено вчера в 09:55
Политика

В России предложили создать «список Бутиной»

Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Горбачев посоветовал России и США «остановиться и подумать»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.
Обновлено в 01:39
Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином»

Обновлено вчера в 14:34
Экономика

Индекс деловой активности в Китае несколько снизился

Сегодня стало известно, что в промышленности КНР в апреле PMI удержался выше этой психологической отметки в 50 пунктов, хотя оказался несколько ниже, чем в марте 2019 года, когда PMI был равен 50,5 пунктам.
Обновлено в 01:27
Наука

В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке

На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено вчера в 05:22
Общество

Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск

Как пояснили "Российской газете" в Роструде, так как 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы прокомментировала иск концертного агентства к певице

Продюсер Нателла Крапивина отреагировала на новость о том, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе.
Обновлено в 01:29
Транспорт

Возобновились перевозки по единому билету в Крыму

Обновлено вчера в 18:26
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04
Баскетбол

«Денвер» обыграл «Портленд» в стартовом матче серии

Обновлено в 01:15
Авто

Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ

Эксперты портала «Авто.ру» выяснили, что в России нет ни одного региона, где количество «цветных» автомобилей превысило бы число белых, серых и черных.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика

Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 00:31
Политика

Климкин обвинил советское прошлое в несчастье украинцев

Климкин отметил, что причинами несчастий для его сограждан являются в том числе "российская агрессия", "российская оккупация" и "советское наследие".
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер

Обновлено вчера в 06:08
Экономика

Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней

Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Житель Тюмени убил молотком студентку и изнасиловал ее подругу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который во время застолья в общежитии убил одну студентку и изнасиловал вторую, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:25
Авто

Хэтчбек Opel Corsa нового поколения появится в продаже летом

Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

Обновлено вчера в 07:36
Политика

Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 05:59
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
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