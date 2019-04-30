Политика
Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворотаРБК 07:44
Венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес на своей официальной странице в Twitter объявил о происходящем в настоящие минуты в Венесуэле новом государственном перевороте.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Космос
Роскосмос опубликовал видео с танцующими балеринами в макете МКС
Телестудия «Роскосмоса» опубликовала на видеохостинге YouTube видеоролик, где балерины танцуют в макете российского сегмента Международной космической станции.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Лавров прокомментировал планы США увеличить число военных в Польше
Увеличение численности американских военных в Польше станет нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В ресторане Москвы произошла массовая драка со стрельбой
В Москве в кафе «Черный какаду» прогремел выстрелы. Ими завершилась массовая драка, устроенная посетителями.
Обновлено вчера в 16:02
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России
Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти.
Обновлено в 07:33
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как выбрать мясо для шашлыка
Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов по выбору ингредиентов для шашлыка.
Обновлено в 07:00
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09
Здоровье
Значимого потребления хамона и пармезана в России нет, заявил эксперт
Значимого потребления хамона и пармезана в России нет, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, комментируя идею запретить ввоз гражданами мясной и молочной продукции для личного пользования.
Обновлено в 07:52
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%
Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Полиция обезвредила бомбу в Крайстчерче
В одном из пустующих домов в новозеландском Крайстчерче был найден пакет с боеприпасами и взрывным устройством.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение
В Республике Башкортостан суд принял решение о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 18-летнего жителя города Стерлитамака, который совершил нападение на школу в апреле 2018 года.
Обновлено в 07:56
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Общество
Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили в Воронеже
Представители регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявили штормовое предупреждение.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Наука
В США количество суицидов подростков выросло после премьеры сериала о самоубийстве
Количество суицидов среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет в США значительно выросло в месяц после премьеры сериала «13 причин почему» (13 Reasons Why) в апреле 2017 года.
Обновлено в 07:16
Путешествия
В Крыму открыт первый современный автокемпинг за 300 миллионов рублей
В Крыму, в поселке Оленевка Черноморского района открылся первый на полуострове автокемпинг нового формата с полным комплексом услуг и развлечений для туристов.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании
Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено в 05:52