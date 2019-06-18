Экономика

Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страныИнтерфакс вчера в 15:49

Примерно две тонны золота из золотых запасов Венесуэлы выставляли на торги в Турции в марте этого года, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Назван способ вывоза золота из Венесуэлы

Взгляд.рувчера в 13:40

СМИ: Власти Венесуэлы пытались тайком продать золото из запасов страны

Росбалтвчера в 17:30

WSJ узнала о попытке Венесуэлы продать 2 тонны золота с большой скидкой

Полит.рувчера в 16:57

Власти Венесуэлы пытались скрытно продать в Турции золото из запасов страны

Эхо Москвывчера в 20:12

Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страны

Интерфаксвчера в 15:49

СМИ рассказали о заначках золота Мадуро в Уганде

Телеканал 360°вчера в 13:48

Мадуро прячет тонны золота в Уганде, выяснил WSJ

Газета.Ruвчера в 12:02
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Происшествия

Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

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Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Обновлено вчера в 22:00
Спорт

Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика

За время действия эмбарго импорт молочной продукции достиг максимума

Импорт сливочного масла (39,7 тыс. т), сыров и творога (84,5 тыс. т) в 2019 году достиг максимума с тех пор, как в 2014 году Россия ввела продуктовое эмбарго, сообщил РБК со ссылкой на отчет Национального союза производителей молока (Союзмолоко).
Обновлено в 01:49
Наука

Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
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Армия и оружие

Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52

Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Компания-виновница пожаров в Калифорнии выплатит $1 млрд компенсаций

Обновлено в 03:14
Баскетбол

Плей-офф Единой лиги ВТБ могут сократить

Сергей Кущенко президент Единой лиги ВТБ поделился мыслями по поводу плей-офф, допуская возможность сокращения количества побед с трёх до двух.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет

Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия

Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

В Испании задержали поставщиков секс-рабынь с Украины

Обновлено вчера в 15:46
Общество

В Екатеринбурге табличку «Город бесов» заменили на «Город храбрых»

Сегодня на выезд в Екатеринбург появилась новая табличка. Вместо "Города бесов" столица Урала стала "Городом храбрых".
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Путешествия

В Крыму создан первый взвод туристической полиции

Обновлено в 00:25
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ

Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено 17 июня в 14:22
Происшествия

Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом

По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие

Китайские СМИ заявили, что Россия «убивает» американскую систему GPS

Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие

Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами

Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.
Обновлено в 02:36
Авто

BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру

BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
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Пол опроверг слухи о требовании обмена из «Хьюстона»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол опроверг сообщения о том, что он требует обмена в другой клуб из-за конфликта с Джеймсом Харденом.
Обновлено в 02:32
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Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
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