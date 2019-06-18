Экономика
Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страныИнтерфакс вчера в 15:49
Примерно две тонны золота из золотых запасов Венесуэлы выставляли на торги в Турции в марте этого года, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
Роскачество рассказало о правильном выборе напитков в жару
Роскачество сравнило эффективность напитков в жаркий период, рассказав, только ли вода помогает организму преодолевать жару, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 26
В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии, по последним данным, пострадали 26 человек.
Обновлено в 00:55
Политика
Более миллиона вопросов поступило к прямой линии с Путиным
Операторы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным получили более миллиона вопросов. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Политика
В Чечне займутся подготовкой космонавтов
Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Москве произошла массовая драка у метро
На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа»
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.
Обновлено в 00:41
Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Политика
В МВД пообещали жестко наказывать за провокации с наркотиками
Дело Голунова дало импульс к обсуждению Первый замглавы МВД России Александр Горовой пообещал, что ведомство будет жестко наказывать полицейских за провокации с наркотиками, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:51
Спорт
Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Хоккей
«Сент-Луис» сделал Барбашеву предложение по контракту
"Сент-Луис" сделал Ивану Барбашеву квалификационное предложение по новому контракту.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Посол Сирии в России заявил о последнем этапе войны с террористами
Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в стране наступает последний этап войны с террористами.
Обновлено в 02:36
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ
Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В Испании задержали поставщиков секс-рабынь с Украины
Обновлено вчера в 15:46
Общество
СКР начал проверку после ремонта моста за собранные жителями деньги
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Мадуро оценил покушение на него в $20 млн
Обновлено вчера в 23:50
Наука
Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
В мире зафиксирован первый случай смерти пациента после фекальной трансплантации.
Обновлено 17 июня в 03:20
Армия и оружие
Совбез сообщил о новой форме терроризма
Заместитель секретаря Совета безопасности страны Юрий Коков заявил, что департамент выявил новую форму современного терроризма: недружественные страны организуют нападения на объекты береговой инфраструктуры при помощи пловцов-диверсантов, в обязанности которых входит минирование портов и захват судов.
Обновлено в 03:20
Общество
С 1 июля в Кузбассе подорожает электроэнергия
С 1 июля в Кузбассе подорожает электроэнергия. Для населения начнут действовать новые тарифы.
Обновлено в 03:17
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Политика
Волкер заявил о готовности работать с правительством РФ для установления мира в Донбассе
Напомним, что вчера стало известно о том, что Сенат США подведет итоги государственного переворота 2014 года на Украине.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52