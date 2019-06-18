Экономика

Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страныИнтерфакс вчера в 15:49

Примерно две тонны золота из золотых запасов Венесуэлы выставляли на торги в Турции в марте этого года, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Власти Венесуэлы пытались скрытно продать в Турции золото из запасов страны

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