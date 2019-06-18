Экономика
Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страныИнтерфакс вчера в 15:49
"Страной происхождения золота числилась Уганда, однако таможенные документы свидетельствуют, что оно из хранилища венесуэльского Центрального банка", - пишет газета. Золото пытались продать в марте со значительной скидкой по сравнению с рыночной ценой.
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с чего всё началось
Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои осведомленные источники пишет, что в марте 2019 года власти Венесуэлы выставляли на торги в Турции около 2 тонн золота из национальных золотых запасов.Полит.рувчера в 16:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Кино
Лайза Миннелли назвала бездарной игру Леди Гаги в кино
Певица Лайза Миннелли выразила свое отношение к актерской игре Леди Гаги в фильме «Звезда родилась» Брэдли Купера.
Обновлено в 03:55
Политика
Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня
Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 10:33
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану
Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.
Обновлено в 09:51
Экономика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 07:49
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
Обновлено в 09:07
Здоровье
Одного рабочего дня в неделю вполне достаточно
Исследователи выяснили, что 8 часов работы в неделю достаточно для укрепления общего самочувствия и снижения опасности психических расстройств на треть у людей, которые длительное время были безработными.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
ВМС США показали «вещественные доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено в 09:23
Политика
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Политика
Эксперт заявил, что вина Украины по MH17 уже давно доказана
В интервью журналисту издания «ПолитНавигатор» эксперт Владимир Корнилов подчеркнул, что новой презентации от JIT он ждал очень долго.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста
Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Общество
В Новороссийске 8 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Основная часть ЕГЭ закончилась. С 18 июня экзамен сдают выпускники прошлых лет и те, кто не справился с испытанием в прошлом году.
Обновлено в 06:16
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
Обновлено в 07:27
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.
Обновлено в 08:42
Финансы
Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза
Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Футбол
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:28
Политика
В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель
Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.
Обновлено в 10:39
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом
Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06
Общество
Россияне оценили современные выпускные вечера
Сообщается, что лишь 16 процентов опрошенных респондентов удовлетворены современными выпускными вечерами.
Обновлено вчера в 23:36