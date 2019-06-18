Экономика

Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страныИнтерфакс вчера в 15:49

"Страной происхождения золота числилась Уганда, однако таможенные документы свидетельствуют, что оно из хранилища венесуэльского Центрального банка", - пишет газета. Золото пытались продать в марте со значительной скидкой по сравнению с рыночной ценой.
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с чего всё началось
Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои осведомленные источники пишет
, что в марте 2019 года власти Венесуэлы выставляли на торги в Турции около 2 тонн золота из национальных золотых запасов.
Полит.рувчера в 16:57

Подробнее о событии

WSJ узнала о попытке Венесуэлы продать 2 тонны золота с большой скидкой

Полит.рувчера в 16:57

Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страны

Эхо Москвы05:04

СМИ: Власти Венесуэлы пытались тайком продать золото из запасов страны

Росбалтвчера в 17:30

WSJ: власти Мадуро вывезли из страны еще 7,4 тонн золота

Газета.Ru09:45

Назван способ вывоза золота из Венесуэлы

Взгляд.рувчера в 13:40

Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страны

Интерфаксвчера в 15:49

СМИ рассказали о заначках золота Мадуро в Уганде

Телеканал 360°вчера в 13:48
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Кино

Лайза Миннелли назвала бездарной игру Леди Гаги в кино

Певица Лайза Миннелли выразила свое отношение к актерской игре Леди Гаги в фильме «Звезда родилась» Брэдли Купера.
Обновлено в 03:55
Политика

Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня

Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 10:33
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану

Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.
Обновлено в 09:51
Экономика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 07:49
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

Обновлено в 09:07
Здоровье

Одного рабочего дня в неделю вполне достаточно

Исследователи выяснили, что 8 часов работы в неделю достаточно для укрепления общего самочувствия и снижения опасности психических расстройств на треть у людей, которые длительное время были безработными.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

ВМС США показали «вещественные доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено в 09:23
Политика

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Политика

Эксперт заявил, что вина Украины по MH17 уже давно доказана

В интервью журналисту издания «ПолитНавигатор» эксперт Владимир Корнилов подчеркнул, что новой презентации от JIT он ждал очень долго.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста

Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Общество

В Новороссийске 8 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Основная часть ЕГЭ закончилась. С 18 июня экзамен сдают выпускники прошлых лет и те, кто не справился с испытанием в прошлом году.
Обновлено в 06:16
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

Обновлено в 07:27
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.
Обновлено в 08:42
Финансы

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза

Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева стала блондинкой

К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:28
Политика

В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель

Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.
Обновлено в 10:39
Футбол

Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба

Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом

Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 09:06
Общество

Россияне оценили современные выпускные вечера

Сообщается, что лишь 16 процентов опрошенных респондентов удовлетворены современными выпускными вечерами.
Обновлено вчера в 23:36
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