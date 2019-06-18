Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страныИнтерфакс вчера в 15:49

с чего всё началось

"Страной происхождения золота числилась Уганда, однако таможенные документы свидетельствуют, что оно из хранилища венесуэльского Центрального банка", - пишет газета. Золото пытались продать в марте со значительной скидкой по сравнению с рыночной ценой.

Политика Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Кино Лайза Миннелли назвала бездарной игру Леди Гаги в кино Певица Лайза Миннелли выразила свое отношение к актерской игре Леди Гаги в фильме «Звезда родилась» Брэдли Купера.

Политика Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Происшествия Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.

Здоровье Одного рабочего дня в неделю вполне достаточно Исследователи выяснили, что 8 часов работы в неделю достаточно для укрепления общего самочувствия и снижения опасности психических расстройств на треть у людей, которые длительное время были безработными.

Политика Россия сформировала делегацию в ПАСЕ Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.

Политика Эксперт заявил, что вина Украины по MH17 уже давно доказана В интервью журналисту издания «ПолитНавигатор» эксперт Владимир Корнилов подчеркнул, что новой презентации от JIT он ждал очень долго.

Происшествия Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».

Общество Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.

Общество В Новороссийске 8 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов Основная часть ЕГЭ закончилась. С 18 июня экзамен сдают выпускники прошлых лет и те, кто не справился с испытанием в прошлом году.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Шоу-бизнес Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Футбол Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак» Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.

Финансы Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева стала блондинкой К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Футбол Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".

Политика В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.

Футбол Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Происшествия В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.