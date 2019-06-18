Экономика

Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страныИнтерфакс вчера в 15:49

"Страной происхождения золота числилась Уганда, однако таможенные документы свидетельствуют, что оно из хранилища венесуэльского Центрального банка", - пишет газета. Золото пытались продать в марте со значительной скидкой по сравнению с рыночной ценой.
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Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страны

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СМИ: Власти Венесуэлы пытались тайком продать золото из запасов страны

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:14, Вашингтон
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