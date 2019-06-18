Экономика

Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страныИнтерфакс вчера в 15:49

"Страной происхождения золота числилась Уганда, однако таможенные документы свидетельствуют, что оно из хранилища венесуэльского Центрального банка", - пишет газета. Золото пытались продать в марте со значительной скидкой по сравнению с рыночной ценой.
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с чего всё началось
Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои осведомленные источники пишет
, что в марте 2019 года власти Венесуэлы выставляли на торги в Турции около 2 тонн золота из национальных золотых запасов.
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