Экономика
Власти Венесуэлы пытались скрытно продать золото из запасов страныИнтерфакс вчера в 15:49
"Страной происхождения золота числилась Уганда, однако таможенные документы свидетельствуют, что оно из хранилища венесуэльского Центрального банка", - пишет газета. Золото пытались продать в марте со значительной скидкой по сравнению с рыночной ценой.
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с чего всё началось
Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои осведомленные источники пишет, что в марте 2019 года власти Венесуэлы выставляли на торги в Турции около 2 тонн золота из национальных золотых запасов.Полит.рувчера в 16:57
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Политика
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Обновлено вчера в 16:05
Экономика
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Политика
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Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
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Политика
Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса
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Обновлено в 13:12
Происшествия
У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории острова Новая Гвинея, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»
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The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»
Обновлено в 12:12
Авто
Представлен обновленный внедорожник Lexus GX
Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
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Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
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Обновлено в 07:23
Энергетика
Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин
Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Политика
Дональд Трамп объявил о старте своей президентской кампании
В своей речи Трамп объявил, что официально начинает свою кампанию по участию в выборах президента США, которые должны состояться в ноябре 2020 года.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы
В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США
Минобороны РФ выложило в сеть видео перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено 17 июня в 23:07
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«Динамо» подписало контракт с защитником сборной Украины
Обновлено в 07:04
Авто
Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq вывели на тесты
Стоит отметить, что прототип кроссовера Skoda вывела на тесты обновленный Kodiaq получит матричные светодиодные технологии с отдельными элементами и динамические указатели поворота, также как на обновленном флагмане марки — Superb.
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Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн
Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
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Политика
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот
Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В администрации Пушкинского района Подмосковья прошли обыски
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в среду в администрации района прошли обыски.
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Политика
Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые киевские власти откажутся от претензий на Крым.
Обновлено в 08:08
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Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей
Обновлено в 11:30
Происшествия
Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину
Как пишет газета Sun, полицейский, который сопровождал принца Уильяма и его жену Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, допустил наезд на 83-летнюю женщину.
Обновлено в 07:01
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Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества Института русского реалистического искусства (ИРРИ), принадлежащего бывшему совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Политолог Соловей сообщил об уходе из МГИМО «по политическим причинам»
Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе по собственному желанию из МГИМО по «политическим причинам».
Обновлено в 13:15
Политика
В Кремле не назвали точных сроков визита Мадуро в Россию
Информации о сроках визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию пока нет, заявил 19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:54