с чего всё началось

Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.

Происшествия Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Новороссийском Водитель автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем под Новороссийском, мог уснуть за рулем.

Политика Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

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Гаджеты Смарт-телевизоры OnePlus стали на шаг ближе к выходу На сертификацию в организацию Bluetooth SIG поступили сразу несколько моделей смарт-телевизоров OnePlus.

Политика МИД РФ прокомментировал события в Киргизии Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.

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Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронят в Торонто Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.

Шоу-бизнес Милла Йовович ждет третьего ребенка Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.

Происшествия Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».

Здоровье Омичи начнут проходить диспансеризацию по новым правилам Напомним, по новым правилам, бесплатное обследование могут проходить люди с 18 до 39 лет один раз в три года.

Происшествия Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.

Происшествия В Красноярском крае возбудили дело по факту незаконной рубки леса В Красноярском крае возбудили дело по факту обнаружения незаконной заготовки древесины, которая вырубалась под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса.

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Транспорт В столице начали проверять наличие ОСАГО по камерам В столице проходит тестирование системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.

Путешествия Названы самые часто забываемые россиянами вещи в самолете Выяснилось, что чаще всего путешественники оставляли в салоне самолетов ценную технику: телефоны, гарнитуру, ноутбуки, игровые приставки.

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Происшествия Задержанные в Польше россияне арестованы Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.