Политика
Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозициейВести.Ru вчера в 21:23
Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.
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с чего всё началось
В заявлении, опубликованном в микроблоге Родригеса в Twitter, говорится, что делегация, которую назначил глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хаун Гуаидо, уже находится на Барбадосе, но, несмотря на это, венесуэльский лидер Николас Мадуро «принял решение не отправлять венесуэльскую делегацию в этот раз».RT на русскомвчера в 21:53
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