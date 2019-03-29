Власти Венесуэлы отстранили Гуайдо от госпостов на 15 летПолитическая Экспертиза вчера в 14:56

Генеральное контрольное управление Венесуэлы запретило Хуану Гуайдо, лидеру оппозиционного движения страны, работать на госпостах в течение ближайших 15 лет. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на представителя ведомства Элвиса Аморосо.

Власти Венесуэлы отстранили Гуайдо от госпостов на 15 лет

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