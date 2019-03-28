Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо в течение 15 лет занимать госпостыRuNews24.ru вчера в 19:00
Власти Венесуэлы полагают, что Гуайдо подделал свою декларацию, а средства получал от «международных инстанций». Лидер оппозиции, в свою очередь, назвал неправомерным решение властей Боливарианской Республики. Об этом он заявил в четверг, 28 марта, во время выступления в Нацассамблее.
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Правительство Венесуэлы запретило Гуайдо в течение 15 лет занимать госдолжности
Интерфаксвчера в 15:13
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
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Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
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Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, президент клуба Александр Медведев, тренер команды Сергей Семак и капитан клуба Александр Анюков 28 марта встретились с болельщиками и ответили на актуальные вопросы.
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Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
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Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
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Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
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Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
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Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Goldman Sachs оштрафован почти на $45 млн за недостоверную отчетность
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало подразделение американского банка Goldman Sachs на 34,3 млн фунтов стерлингов ($44,8 млн) за нарушения в отчетности.
Обновлено вчера в 14:28
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Рогозин подтвердил просьбу NASA перенести запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 03:26
Общество
OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»
Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
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В выходные в Москве потеплеет до +12 °С
Сегодня, 29 марта, температура воздуха начнёт повышаться и достигнет +4.+6 °С, передают «Метеоновости».
Обновлено в 00:47
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В Москве и Питере продается 45% всех премиальных машин в РФ
Лучшим среди провинциальных городов стал Екатеринбург, в котором было куплено 2,7 тыс. премиальных машин.
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К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
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Происшествия
В Хабаровске зарезали семью из трех человек
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
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Учёные объяснили, почему животные отдыхают стоя
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Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак", дал свою оценку словам Александра Медведева, президента ФК "Зенит", который заявил, что красно-белые не имеют такую же аудиторию, как питерский клуб.
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Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
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Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку
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В Якутии запретили работать мигрантам
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В Кремле ответили на требование Трампа убраться из Венесуэлы
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 05:27
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В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
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