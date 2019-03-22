Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризмеRT на русском вчера в 18:30

Ранее Гуаидо заявил, что власти задержали «руководителя его аппарата» Роберто Марреро. Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро ответными мерами за «незаконное задержание» сторонника Гуаидо.

Финансы Подсчитана сумма долгов перед Россией со времен СССР Сумма долгов иностранных государств перед Россией достигает почти 40 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы Минфина.

Происшествия В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.

Политика Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотах Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами.

Экономика Минфин предложил упростить выдачу марок на алкоголь Минфин предложил передать обязанность по выдаче марок для импортного алкоголя Росалкогольрегулированию (РАР), что должно упростить процедуру выдачи марок.

Политика Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

Шоу-бизнес Стали известны результаты вскрытия тела Началовой PR-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева сообщила официальные результаты вскрытия тела исполнительницы.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Армия и оружие Очередной корабль НАТО вошел в Черное море В четверг, 21 марта, в Черное море вошло очередной иностранное военное судно.

Общество Денежные премии для чиновников заменят похвалой Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.

Экономика Штрафы за пьяную езду перестанут влиять на стоимость ОСАГО Минфин РФ планирует исключить неоднократные штрафы за нетрезвое вождение из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО.

Интернет Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.

Армия и оружие Штаб украинской армии в Донбассе сообщил о потерях в боях с ополчением Вооруженные силы республик Донбасса в четверг, 21 марта, семь раз открывали огонь в ответ на провокационные обстрелы со стороны украинских боевиков.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.

Армия и оружие Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на уровне военных Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на уровне военных по имплементации соглашения между Южной Кореей и КНДР, подписанного в 2018 году.

Происшествия Главу «Росгеологии» отправили в отставку Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку директивой правительства.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.

Авто Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.

Происшествия В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку Вертолет с 20 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.