Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризмеРИА Новости вчера в 17:44
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку
Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.
Обновлено в 03:34
Экономика
Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИП
Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Политика
Кремль надеется, что переходный период в Казахстане пройдет спокойно
Россия рассчитывает, что несмотря на переходный период после отставки Нурсултана Назарбаева, Казахстан сможет сохранить свою роль в интеграционных процессах.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими
Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Китай выразил протест в связи с новым проектом военного бюджета США
Пекин выражает протест в связи с проектом оборонного бюджета США, в котором Китай рассматривается как угроза, говорится в заявлении министерства обороны КНР.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Обновлено в 02:28
Здоровье
Госдума изменит регламент постановки диагноза «наркомания»
Авторы обратили внимание на то, что положения законопроекта не затрагивают вопросы постановки диагноза «наркомания» при проведении иных видов медицинского освидетельствования: медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, а также обязательного медицинского освидетельствования кандидатов в водители и водителей транспортных средств.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранату
Двое неизвестных на мотоцикле ночью в пятницу, 22 марта, бросили гранату в полицейскую будку возле российского консульства в Афинах, сообщили в посольстве РФ в Греции.
Обновлено в 01:53
Транспорт
Более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.
Обновлено в 01:27
Футбол
Каррера рассказал, как к нему относятся болельщики «Спартака»
Обновлено в 05:35
Авто
В Китае поступил в продажу седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta
Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом
На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Политика
В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Митрополит УПЦ передал Порошенко список захваченных храмов
На встрече президента Украины Петра Порошенко с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал главе государства список захваченных храмов, сообщается 22 марта на сайте УПЦ.
Обновлено в 07:00
Происшествия
СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича
Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 07:03
Авто
Владельцы Ford Explorer подают жалобы на производителя
Компания Ford получила более 3000 официальных жалоб и 50 официальных исков от владельцев модели Explorer из-за проникающего в салон во время работы двигателя углекислого газа.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке достигло 85
Число погибших при крушении в Ираке увеличилось до 85, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Британские бродяги признались в зарабатывании $800 в день
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников
Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области
Количество пострадавших в ДТП с грузовиком и ВАЗ на трассе в Челябинской области увеличилось до шести.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22